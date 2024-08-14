وزير خارجية فرنسا في لبنان اليوم بزيارة طارئة

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في تطور يعكس اندفاع الديبلوماسية الغربية لمنع الحرب، من المقرر ان يزور لبنان بعد ظهر اليوم وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه، حيث سيلتقي رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي. وأفادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين ان زيارة هوكشتاين اكدت للجانب اللبناني ضرورة اقناع "حزب الله" بعدم تصعيد المواجهة مع إسرائيل من أجل تجنيب لبنان الدمار وتدهور الاقتصاد، وأكد أن محادثات الدوحة حول الهدنة في غزة ستأخذ بضعة أيام. أما الوزير الفرنسي، فقرر زيارة لبنان بعدما كان في اجازة وكانت باريس تعوّل عليه للقيام بزيارة إلى لبنان والمنطقة في هذه الظروف فقرر قطع اجازته والتوجه إلى لبنان لنقل الرسائل نفسها والتوصية بالهدوء ومنع التصعيد إلى لبنان.