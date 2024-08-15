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لبنان

لا قرار سياسيا بمنع خطابات نصرالله!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-08-2024 | 01:30
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بعد الضجة التي حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي ومفادها بأن الاعلام الرسمي السوري قرر عدم نقل خطابات الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله، اكدت مصادر مطلعة ان جزءا مما قيل صحيح.
وبحسب المصادر فإن القرار صادر عن وزارة الاعلام، ولم يشمل كل الاعلام الرسمي اذ ان هناك بعض وسائل الاعلام الرسمية التابعة للدولة تنقل الخطابات.
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واشارت المصادر انه لا يوجد قرار سياسي بمنع نقل الخطابات، بل قرار اداري ستتم معالجته سياسيا في المرحلة القليلة المقبلة، خصوصا بعد تشكيل حكومة جديدة..

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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