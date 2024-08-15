وزير الثقافة في مناسبة عيد انتقال السيّدة العذراء: ستبقى العنوان الذي يجمعنا مسلمين ومسيحيين

وجّه وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المُرتَضى رسالة تهنئةٍ من بلدة عين الجديدة الى اللبنانيين، لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، جاء فيها: "في ذكرى رقادها و"انتقالها إلى الحياة" تنظر السيدة العذراء مريم بعيونٍ دامعة إلى ما يحلّ بوطنها فلسطين من مآسٍٍ ومجازر، وتراقب بقلبٍ حزين كيف يشوّه عالم اليوم جوهر الفضائل التي عاشتها وجسّدتها، طهارةً وطاعةً ومحبةً فائقة".

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واضاف: "في هذه الذكرى المباركة نُجدّد الإيمان بأنّ شخصية العذراء ستبقى العنوان الذي يجمعنا، مسلمين ومسيحيين، على الفضائل والقيم التيْ، بمقدار ما نستلهمها، نكون فعلًا أبناء الحياة".

وختم: "عيد مبارك لأهلنا في بلدة عين الجديدة ولجميع اللبنانيين عسى بشفاعة العذراء تستقيم نفوسنا ويزداد الوطن مِنعةً بوعينا ووحدتنا والتزامنا بقيم الخير والحق".