الأسباب لم تعرف بعد.. مجهولون أطلقوا النار بإتجاه مقهى في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين أطلقوا النار بإتجاه مقهى في محلة قبر الزيني - باب الرمل في طرابلس العائد للمدعو "ك.ب".



واقتصرت الضرار على الماديات ، فيما لم تعرف اسباب اطلاق النار.

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