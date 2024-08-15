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لبنان

الأسباب لم تعرف بعد.. مجهولون أطلقوا النار بإتجاه مقهى في طرابلس

Lebanon 24
15-08-2024 | 03:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين أطلقوا النار بإتجاه مقهى في محلة قبر الزيني - باب الرمل في طرابلس العائد للمدعو "ك.ب".

واقتصرت الضرار على الماديات ، فيما لم تعرف اسباب اطلاق النار.
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