حمية: الورشة الأولى لتأهيل أوتوسترادات لبنان وصيانتها انطلقت من الجنوب

أطلق وزير الاشغال العامة علي حمية من مدينة النبطية صباح اليوم ورشة أشغال تأهيل الاوتوسترادات الدولية وصيانتها في كل لبنان من الجنوب، باحتفال اقيم عند دوار النبطية -كفررمان.

وفي المناسبة، القى حمية كلمة عبر فيها عن سعادته وسروره لوجوده اليوم على ارض الجنوب وفي مدينة النبطية، وقال: "عادة ورش صيانة الاوتوسترادات تبدأ من بيروت ولكننا اليوم نطلق العمل بها من النبطية ، قررنا ان نطلق ورش صيانة كل اوتوسترادات لبنان من مدينة النبطية ، نحن اليوم نمثل حكومة لبنان ومن مدينة النبطية نطلق ورش صيانة الاوتوسترادات الدولية ، كفرتبنيت النبطية الزهراني برج رحال صيدا المدينة الرياضية الحازمية شتورا والمصنع مرج الزهور شتورا البقاع الحازمية ، المدفون وعكار، بدأنا من النبطية وليس من بيروت وقد أجرينا مسحا لكل الطرقات في محافظة النبطية وخصوصا في قضاء النبطية وتم اعداد الملفات لقضاء النبطية وبنت جبيل، ومرجعيون، وحاصبيا".



وتابع: "يقولون بخطة الطوارئ للجنوب من أين التمويل والبعض يقول موازنة الدولة اللبنانية للجنوب وهناك علامات استفهام وتعجب وكثرة السلبيات ، وزارة الاشغال العامة والنقل لديها اعتمادات من مجلس النواب ليس هبة من احد ولا منة من أي كان هذا مال اقره مجلس النواب بموازانة 2024 ، ونحن نتحدث عن موازنة 2025 التي ان شاء الله يقرها مجلس النواب للعام المقبل ، الجنوب عصب لبنان وبالنسبة لي أنا تشرق شمس الكرامة من الجنوب اللبناني والنبطية، لن أتردد بانفاق ما يطلبه اهل الجنوب ومدينة النبطية من اعتمادات وزارة الاشغال العامة والنقل لصيانة البنى التحتية والجسور حسب حاجاتهم ، ومن يقول كيف، ولماذا ، اقول لهم هذا مال وزارة الاشغال، والدستور اعطاني الصلاحية بالانفاق حسب ما اراه مناسبا".



وأضاف موضحا: "ان الصيانة التي سنقوم بها ليس زفت وترقيع وفلش انما كل عوامل الصيانة العامة، مع الإشارات ، ومولنا اعتماد لتعليم الطريق وانارته من اجل سلامة المواطنين خلال الليل".