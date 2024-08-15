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لبنان

في بلدة جنوبيّة... إليكم ما فعله العدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
15-08-2024 | 10:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ العدوّ الإسرائيليّ فجّر محلّقة إنقضاضية عند مدخل بلدة دير سريان، ما أدى إلى اشتعال حريق.
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