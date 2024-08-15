5 إصابات في بلدتين جنوبيتين... وبيان يكشف بالتفاصيل ما حصل

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تعقيبا لتداعيات القصف المدفعي الفوسفوري الذي استهدف فيه العدوّ الإسرائيلي بلدة الخيام اليوم، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بيان أعلن أن "مواطنة احتاجت للعلاج في مستشفى مرجعيون الحكومي نتيجة تنشقها الفوسفور، ما يرفع عدد الذين اصيبوا بحالات اختناق اليوم إلى ثلاثة".وأضافت أنّه "في قبريخا، ارتفع عدد الذين جرحوا نتيجة القصف الاسرائيلي المعادي على الأحياء السكنية إلى اثنين (طفل لبناني يبلغ من العمر عشر سنوات وسيدة سورية) وهما يخضعان للعلاج في مستشفى تبنين الحكومي".