وزير الصحة: لا نريد الحرب ولكننا سوف نقوم بواجباتنا كاملة في موضوع الاستعداد

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إفتتح وزير الصحة العامة فراس الابيض، قسم المرحوم المهندس سمير الخطيب للعلاج الكيميائي في مستشفى سبلين الحكومي، بحضور وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط وعدد من النواب.وفي كلمة له، أوضح الوزير الابيض ان "الهدف من الجولة في اقليم الخروب والشوف هو الوقوف عند جهوزية القطاع الصحي في لبنان، في حال لا سمح الله حصل اي توسع في الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والتي نراها في غزة".أضاف: "ان موقف الحكومة اللبنانية ومنذ اليوم الاول كان واضحا وصريحا، نحن لا نريد الحرب، ونريد وقفا فوريا لاطلاق النار من غزة الى لبنان، ولكن في وسط هذه الهمجية والتوحش الذي نراه من العدو الاسرائيلي كان واجبا ولزاما علينا بكل القطاعات ومنها قطاع الصحة ان نكون في اعلى درجات الجهوزية."وقال: "زياراتنا لمراكز الرعاية الصحية الاولية كشفت لنا بأنهم على درجة عالية من الجهوزية، وكذلك المستشفيات. رأينا في مستشفى سبلين الحكومي المناورات والاستعدادات على اكمل وجه، ونحن كقطاع صحي فخورون بأبنائنا والعاملين في القطاع الصحي على كل جهودهم، والذين أثبتوا خلال الازمات المتعاقبة التي مر بها لبنان وما زال، بأنهم الجنود الذين يقدمون كل الخدمات لاهلنا".وقال: "نتمنى ان تبقى الإستعدادات التي نقوم بها في حال توسعت الاعتداءات مجرد استعدادات وإلا نحتاجها، ولكن واجب علينا ان نرفع درجة جهوزيتنا. والحكومة مواكبة لهذا الموضوع وخصوصا في القرارات التي اتخذت سواء من ناحية تسريع تأمين كل ما يلزم من أدوية ومستلزمات وحليب في حال حصول نزوح، كما ان هناك قرارا صدر حول التغطية الصحية للنازحين في مراكز الرعاية او المستشفيات من ضمن الاعتمادات التي رصدتها الحكومة لجرحى او مرضى الاعتداءات على لبنان".وأكد الابيض ان "وزارة الصحة والقطاع الصحي لا ينسى واجباته تجاه اهلنا، وبخاصة من يعانون من الامراض المزمنة كالسرطان وغسيل الكلى"، وجدد التأكيد على "استراتيجية وزارة الصحة بإعطاء الأولوية في القطاع الاستشفائي لدعم وتوسعة الاقسام في المستشفيات الحكومية، على ان يكون لنا وقفة في المستقبل في اقسام اخرى في مستشفى سبلين الحكومي ليصبح كأي مستشفى جامعي ويقدم كافة الخدمات لاهلنا في منطقة الاقليم والجوار".وختم وزير الصحة: "لا نريد الحرب، ولكننا سوف نقوم بواجباتنا كاملة في موضوع الاستعداد، ونوجه تحية للزعماء الوطنيين الذين يتخذون القرارات الوطنية في اللحظات الحرجة والتي تحفظ الوحدة والتكامل والتكافل بين الشعب اللبناني".