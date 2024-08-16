رعية بقاعكفرا احتفلت بعيد سيدة الانتقال

احتفلت رعية بقاعكفرا بعيد سيدة الانتقال، بالقداس الالهي ترأسه الاب مارون شليطا.

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بعد الانجيل تحدث الاب شليطا عن صفة التواضع التي تتحلى بها مريم الخادمة والمستمعة وكلمتها "ها انا امة للرب".وختم :" لولا وجود مريم العذراء، لكان لبنان كبقية الدول التي دمرت. نطلب من مريم العذراء سيدة الانتقال ان يكون هذا العيد نهاية للمأساة التي يعيشها لبنان من اضطرابات وعدم الاستقرار على كافة الصعد".وكانت رعية بقاعكفرا نظمت لهذه المناسبة احتفالات روحية وفنية امتدت لاسبوع تضمنت رياضة روحية للخوري ادغار الطنسي، ورسيتالا دينيا لجوقة سيراج، وتكريم الفنان الدكتور جان قسيس على ما قدمه للفن، للمجتمع وللكنيسة.كما تضمن برنامج الاحتفالات مسيرة صلاة ليلة العيد في شارع البلدة واضاءة السطوح بـ10425 شمعة على نية السلام في لبنان وعلى مساحة الوطن. وكانت قد تكللت هذه الاحتفالات بزيارة السفير البابوي الى البلدة ولقائه ابناء الرعية. (الوكالة الوطنية للإعلام)