اعتصام للجنة المتابعة للهيئات النقابية اللبنانية - الفلسطينية

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عقد اجتماع في مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) تداول فيه الحضور من ممثلي الهيئات النقابية والنسائية والشعبية استمرار حملة المساندة النقابية والشعبية التي تم إطلاقها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وبحث السبُل الآيلة لتفعيل التحركات والنشاطات الداعمة للصمود والمقاومة في غزة ولبنان، وفضح الاجرام الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.وأقر المجتمعون سلسلة خطوات عملية، اولها "تفعيل الصلات مع الهيئات والمؤسسات الرسمية المعنية بوضع خطة طوارئ وطنية إجتماعية – صحية، دعماُ للصمود الشعبي في مواجهة تداعيات أي عدوان أو حرب صهيونية محتملة على لبنان ، وتوفير كل ما يلزم لتأمين قضايا الإيواء والغذاء والإسعاف والدواء وغيرها".