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لبنان

اعتصام للجنة المتابعة للهيئات النقابية اللبنانية - الفلسطينية

Lebanon 24
16-08-2024 | 04:47
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عقد اجتماع في مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL  ) تداول فيه الحضور من ممثلي الهيئات النقابية والنسائية والشعبية استمرار حملة المساندة النقابية والشعبية التي تم إطلاقها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وبحث السبُل الآيلة لتفعيل التحركات والنشاطات الداعمة للصمود والمقاومة في غزة ولبنان، وفضح الاجرام الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.
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وأقر المجتمعون سلسلة خطوات عملية، اولها  "تفعيل الصلات مع الهيئات والمؤسسات الرسمية المعنية بوضع خطة طوارئ وطنية إجتماعية – صحية، دعماُ  للصمود الشعبي في مواجهة تداعيات أي عدوان أو حرب صهيونية محتملة على لبنان ، وتوفير كل ما يلزم لتأمين قضايا الإيواء والغذاء والإسعاف والدواء وغيرها".
 
كما طالب المجتمعون " تحويل مركز الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيروت إلى مركز متابعة وتنسيق". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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