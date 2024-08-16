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لبنان

حريق كبير.. غليكم ما حصل على طريق نهر الليطاني - الخردلي

Lebanon 24
16-08-2024 | 05:36
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اندلع حريق كبير على طريق نهر الليطاني - الخردلي باتجاه القليعة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

 وتوجهت فرق الدفاع المدني الى المكان لاخماده.
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