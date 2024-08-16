Advertisement

لبنان

توضيح من مستشفى الروم بشأن علاج مصابين في الغارة على مرجعيون

Lebanon 24
16-08-2024 | 06:52
A-
A+
Doc-P-1235034-638594133938631323.png
Doc-P-1235034-638594133938631323.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت ادارة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (مستشفى الروم) بأن "الدوائر المعنية في وزارة الصحة العامة قامت منذ اللحظات الاولى للعدوان الاسرائيلي على بلدة مرجعيون والذي نتج عنه العديد من الاصابات بين المواطنين بالتواصل مع ادارة المستشفى لتأمين مكان للسيد رولان شنبور وابنه الطفل جو نتيجة اصابتهما بجروح بالغة، وذلك بعد ان خضعا لعمليات جراحية في مستشفى مرجعيون الحكومي وقد باتا بحاجة الى مراقبة فتم على اثر ذلك نقلهما الى مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي - بيروت (مستشفى الروم) بتاريخ 15 اب 2024، حيث جرى استقبالهما وفقا للاصول وادخلا قسم العناية الفائقة".
Advertisement

وأكد إدارة المستشفى أنه "فيما يختص بالتغطية المادية فان وزارة الصحة العامة قد ابلغت ادارة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، منذ بداية العدوان وجميع المستشفيات الخاصة والحكومية، بتغطية كافة جرحى الحرب على نفقتها بشكل كامل دون تحميل المصابين اي فروقات وهذا الاجراء ينطبق على السيد رولان شنبور وابنه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2024-08-16
05:30 | 2024-08-16
05:00 | 2024-08-16
07:56 | 2024-08-16
07:43 | 2024-08-16
07:39 | 2024-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24