توضيح من مستشفى الروم بشأن علاج مصابين في الغارة على مرجعيون

Advertisement

أفادت ادارة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (مستشفى الروم) بأن "الدوائر المعنية في وزارة الصحة العامة قامت منذ اللحظات الاولى للعدوان الاسرائيلي على بلدة مرجعيون والذي نتج عنه العديد من الاصابات بين المواطنين بالتواصل مع ادارة المستشفى لتأمين مكان للسيد رولان شنبور وابنه الطفل جو نتيجة اصابتهما بجروح بالغة، وذلك بعد ان خضعا لعمليات جراحية في مستشفى مرجعيون الحكومي وقد باتا بحاجة الى مراقبة فتم على اثر ذلك نقلهما الى مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي - بيروت (مستشفى الروم) بتاريخ 15 اب 2024، حيث جرى استقبالهما وفقا للاصول وادخلا قسم العناية الفائقة".وأكد إدارة المستشفى أنه "فيما يختص بالتغطية المادية فان وزارة الصحة العامة قد ابلغت ادارة مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، منذ بداية العدوان وجميع المستشفيات الخاصة والحكومية، بتغطية كافة جرحى الحرب على نفقتها بشكل كامل دون تحميل المصابين اي فروقات وهذا الاجراء ينطبق على السيد رولان شنبور وابنه".