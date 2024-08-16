فيديو للحظة إستهداف عناصر من "الحزب" في عيترون

توثيق: مهاجمة إرهابيين من حزب الله جوًّا بعد رصد دخولهم إلى مبنى عسكري
🟡 في وقت سابق من اليوم، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو بمهاجمة مبنى عسكري كان يعمل داخله إرهابيون من حزب الله الإرهابي في منطقة عيترون بجنوب لبنان.
🟡 بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات جيش الدفاع بقصف مدفعي نحو… pic.twitter.com/LGpCm97Lyx
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 16, 2024
توثيق: مهاجمة إرهابيين من حزب الله جوًّا بعد رصد دخولهم إلى مبنى عسكري
🟡 في وقت سابق من اليوم، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو بمهاجمة مبنى عسكري كان يعمل داخله إرهابيون من حزب الله الإرهابي في منطقة عيترون بجنوب لبنان.
🟡 بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات جيش الدفاع بقصف مدفعي نحو… pic.twitter.com/LGpCm97Lyx