فيديو للحظة إستهداف عناصر من "الحزب" في عيترون

توثيق: مهاجمة إرهابيين من حزب الله جوًّا بعد رصد دخولهم إلى مبنى عسكري



🟡 في وقت سابق من اليوم، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو بمهاجمة مبنى عسكري كان يعمل داخله إرهابيون من حزب الله الإرهابي في منطقة عيترون بجنوب لبنان.



🟡 بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات جيش الدفاع بقصف مدفعي نحو… pic.twitter.com/LGpCm97Lyx