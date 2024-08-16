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لبنان

جعجع: مصالح الشعب اللبناني ليست من خلال ربط قضية لبنان بقضية غزة عسكرياً

Lebanon 24
16-08-2024 | 08:19
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أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مؤتمر صحافي إلى أن كل التحقيقات التي حصلت في قضية اغتيال باسكال سليمان هي شكليات فقط، مقدرا  كل الجهود التي قامت بها مديرية المخابرات ولكن يجب على السلطات السورية ان تقوم بتسليم قاتلي باسكال بالتعاون مع السلطات اللبنانية.
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وعن زيارة الموفد الاميركي، قال: "في الوقت الحاضر وصل آموس هوكشتاين حاملاً معه مقترحات وجال على عدد من المسؤولين ولكنه يأخذ الجواب من "الحزب" من خلال وسطاء".

ولفت إلى أنه على الحكومة في الوضع الحالي أن تستلم زمام الأمور كما يجب، مشيرا إلى أننا علينا البدء بتحديد المسؤوليات لذلك على الحكومة أن "توَدي وراء هوكشتاين" لتسأله عن اقتراحه وهو تطبيق القرار 1701 كاملاً بمراحل متعددة بدءاً من انسحاب "الحزب" 8 أو 10 كم واستلام الجيش هذه النقطة وبعدها على الحكومة أن تتخذ قراراً وطنياً. 

وأضاف: "مصالح الشعب اللبناني ليست من خلال ربط قضية لبنان بقضية غزة عسكرياً لأنه خطأ كبير".

وتابع: ""الحزب" يساند استراتيجية إيران في المنطقة وبكافة الأحوال لا يستطيع "الحزب" أن يتصرف بإرادة الشعب اللبناني غصباً عنه وهنا الحق على الحكومة لأنه يجب عليها أن تتخذ موقفاً من هذا الموضوع."
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