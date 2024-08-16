31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
35
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جعجع: مصالح الشعب اللبناني ليست من خلال ربط قضية لبنان بقضية غزة عسكرياً
Lebanon 24
16-08-2024
|
08:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مؤتمر صحافي إلى أن كل التحقيقات التي حصلت في قضية اغتيال باسكال سليمان هي شكليات فقط، مقدرا كل الجهود التي قامت بها مديرية المخابرات ولكن يجب على السلطات السورية ان تقوم بتسليم قاتلي باسكال بالتعاون مع السلطات اللبنانية.
Advertisement
وعن زيارة الموفد الاميركي، قال: "في الوقت الحاضر وصل آموس هوكشتاين حاملاً معه مقترحات وجال على عدد من المسؤولين ولكنه يأخذ الجواب من "الحزب" من خلال وسطاء".
ولفت إلى أنه على الحكومة في الوضع الحالي أن تستلم زمام الأمور كما يجب، مشيرا إلى أننا علينا البدء بتحديد المسؤوليات لذلك على الحكومة أن "توَدي وراء هوكشتاين" لتسأله عن اقتراحه وهو تطبيق القرار 1701 كاملاً بمراحل متعددة بدءاً من انسحاب "الحزب" 8 أو 10 كم واستلام الجيش هذه النقطة وبعدها على الحكومة أن تتخذ قراراً وطنياً.
وأضاف: "مصالح الشعب اللبناني ليست من خلال ربط قضية لبنان بقضية غزة عسكرياً لأنه خطأ كبير".
وتابع: ""الحزب" يساند استراتيجية إيران في المنطقة وبكافة الأحوال لا يستطيع "الحزب" أن يتصرف بإرادة الشعب اللبناني غصباً عنه وهنا الحق على الحكومة لأنه يجب عليها أن تتخذ موقفاً من هذا الموضوع."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
معلومات عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
06:36 | 2024-08-16
16/08/2024 06:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
14:00 | 2024-08-15
15/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها اللبنانيون... ما هو مصدرها؟
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها اللبنانيون... ما هو مصدرها؟
06:17 | 2024-08-16
16/08/2024 06:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق به أهله بعد 14 عاماً... شربل حبشي ابن الـ17 عاماً يفارق الحياة
Lebanon 24
رزق به أهله بعد 14 عاماً... شربل حبشي ابن الـ17 عاماً يفارق الحياة
06:39 | 2024-08-16
16/08/2024 06:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقوم إسرائيل بهجوم إستباقيّ ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تقوم إسرائيل بهجوم إستباقيّ ضدّ "حزب الله"؟
11:00 | 2024-08-15
15/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:15 | 2024-08-16
ميقاتي اجتمع مع وزير الخارجية المصريّة: المطلوب الصغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 ووقف عدوانها على لبنان
10:04 | 2024-08-16
المطران سفر استقبل عماد الأشقر
10:00 | 2024-08-16
امين الفتوى في طرابلس: لإبلاغ الطرابلسيين بالاسباب الحقيقية لانقطاع التيار الكهربائي
09:55 | 2024-08-16
اديب عبد المسيح : أين نحن من معركة إسناد الناس وودائعهم؟
09:40 | 2024-08-16
الجيش يوقف مطلوبين في البقاع...
09:19 | 2024-08-16
خبير جيولوجيّ لبنانيّ يُعلّق على الهزّة الأرضيّة التي ضربت سوريا ولبنان اليوم.. ماذا قال؟
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
16/08/2024 17:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
16/08/2024 17:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
16/08/2024 17:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24