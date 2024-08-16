بعد هجومه على الحكومة.. جمعية اللجان الأهلية ترد على جعجع

ردّت جمعية اللجان الأهلية على ما جاء على لسان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن أن الحكومة تقوم بالخيانة العظمى.

وقالت الجمعية إنّ "جعجع تناسى أنه أول من تحالف مع إسرائيل وأوّل من اشعل الحرب الأهلية وأول من ارتكب الإرهاب بقتل رئيس وزراء لبنان الشهيد رشيد كرامي".