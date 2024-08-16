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لبنان

بعد لقاءات عديدة.. وزير خارجية مصر يغادر لبنان

Lebanon 24
16-08-2024 | 12:35
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غادر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بيروت مساء اليوم، عائدا إلى القاهرة، بعد زيارة للبنان أجرى خلالها سلسلة اتصالات تناولت التطورات الجارية في المنطقة.
 
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وكان عبد العاطي التقى رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وقد أكد أمامهما "دعم مصر القوي للبنان"، مشيراً إلى أن الجهود مُستمرة لوقف إطلاق النار في غزة لسحب فتيل التوترات. 
 
وقبيل مغادرته بيروت، عقد عبد العاطي مؤتمراً صحفياً مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب أعلن خلاله أن "مصر تدعم تنفيذ القرار 1701"، وقال: "نؤكد على أهمية تنفيذ هذا القرار الأممي من كل الأطراف وليس من لبنان فقط، ونحنُ نُجري اتصالات مستمرة لتجنيب لبنان تداعيات أي تصعيد".

ولفت عبد العاطي إلى أن "الوضع في جنوب لبنان يهمنا ونسعى لوقف التصعيد، في حين أن الأعمال العدائية مرفوضة".
 
 
 
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