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لبنان

عملية لـ"المخابرات" في بلدة تتعرّض للقصف.. من أوقفت هناك؟

Lebanon 24
16-08-2024 | 13:59
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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة ميس الجبل – بنت جبيل المواطن (ا.ج.) والمصري (م.ر.) وذلك لتجولهما بصورة مشبوهة داخل البلدات الحدودية التي تتعرض لقصف من العدو الإسرائيلي، ولقيامهما بسرقة محتويات المنازل والمحلات التجارية مع آخرين، وضُبط في حوزتهما مسدس حربي و 6 هواتف خلوية.
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كذلك، أوقفت دورية أخرى في مدينة صيدا الفلسطيني (ن.ا.) لاشتراكه مع المذكورين أعلاه بأعمال السرقة، ولمحاولته إدخال أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى مخيم عين الحلوة عن طريق التهريب بالاشتراك مع الفلسطيني (م.ح.) الذي كان قد أوقف بتاريخ 12/8/2024.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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