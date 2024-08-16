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لبنان

عبد العاطي زار جامعة بيروت العربية: نكن للبنان وشعبه العظيم كل المحبة

Lebanon 24
16-08-2024 | 12:49
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زار وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي وسفير مصر في لبنان علاء موسى، جامعة بيروت العربية، اليوم الجمعة.
 
واستهل عبد العاطي زيارته بلقاء مع رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء الجامعة عمّار حوري، وأعضاء مجلس أمناء الوقف بمقر الوقف، حيث تم فيه التأكيد على العلاقة التاريخية المستمرة مع الشقيقة الكبرى مصر، وتم استعراض جذور العلاقة بين الوقف ومصر والمراحل المتقدمة التي وصلت اليها وآفاق التعاون المستقبلي.
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كذلك، اجتمع الوفد مع رئيس الجامعة البروفيسور وائل نبيل عبد السلام بحضور امين عام الجامعة عمر حوري، العمداء ومساعدي العمداء، واستهل الرئيس اللقاء بالترحيب بمعالي الوزير وسعادة السفير متمنيا لهما التوفيق في مهامهما.
 
واستعرض بدايات الجامعة منذ العام 1960 ومسيرتها في التوسع وامتدادها الجغرافي في الدبية وطرابلس ومؤخراً البقاع ونيلها الاعتمادات الدولية في برامجها وتخصصاتها وحصولها على المركز الأول في لبنان، وفقًا لتصنيفات تايمز للتعليم العالي(THE) .

كذلك، تمّ عرض فيلم وثائقي عن الجامعة وفيلم عن فرع البقاع الذي سيتم افتتاحه في 2 أيلول من هذا العام الجامعي 2024/2025.

بدوره، شكر عبد العاطي رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان عمّار حوري ورئيس الجامعة البروفيسور وائل نبيل عبد السلام على هذا اللقاء، وقال: "أفتخر بتواجدي داخل هذ الصرح العظيم، كما أن التناغم بين لبنان ومصر ليس بجديد ونحن نكن لهذا البلد ولهذا الشعب العظيم كل المحبة ونقف دائماً الى جانب لبنان ولا نقبل ان يكون وحيداً بمفرده نحن هنا للتكافل والتضامن والحفاظ على سيادة لبنان".

في الختام قدم رئيس الجامعة لمعاليه درع الجامعة التكريمي عربون وفاء وتقدير، ثم جال الوفد على بعض مرافق الجامعة.
 
 
 
 
 
 
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