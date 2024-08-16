أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية.

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وكان الحزب أعلن تنفيذ 4 عمليات أخرى استهدفت مواقع إسرائيلية.وذكر الحزب أن العملية الأولى استهدفت موقع العاصي بواسطة قذائف المدفعية، مشيراً إلى أن العملية الثانية طالت مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة نطوعة.كذلك، أشار الحزب إلى أن العملية الثالثة استهدفت مبانٍ يستخدم جنود العدو في مستعمرة المطلة، بينما العملية الرابعة تمثلت بهجوم جوي عبر مسيرات إنقضاضية استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو داخل مقر كتائب المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة "راوية".