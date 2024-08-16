29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
17
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ازمة كهربائية حادة تهدد بالعتمة الشاملة: محاولة الاستعانة بالفيول من الجيش
Lebanon 24
16-08-2024
|
22:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تواجه البلاد ازمة كهربائية حادة اليوم اذا لم يتم تأمين الفيول، فتتوقف التغذية عن المرافق العامة كالمطار والمرفأ ومؤسسات المياه والادارات الرسمية وسواها، على خلفية عدم اجتماع مجلس ادارة الكهرباء، بسبب وجود رئيس مجلس الإدارة كمال حايك في اجازة وضغوطات تجري لعدم اجتماع المجلس بالاعضاء الموجودين وفقا لترتيبات معينة، وفق ما افتدت مصادر معنية.
Advertisement
وكان من المفترض ان يجتمع مجلس الادارة، ويقرر تخصيص ما يلزم من اموال موجودة لدى المؤسسة لشراء الفيول من السوق المحلي، بانتظار وصول الفيول العراقي، لكن هذا الامر لم يحصل، مما ضاعف من المخاوف.
وجاء في " الاخبار": أخرجت وزارة الطاقة والمياه آخر ما عندها من حلول لمنع وقوع العتمة الشاملة، ومدّت يدها إلى الجيش ومنشآت النفط، على أمل أن تقرض هذه الجهات المعامل الحرارية بعضاً من مخزونها من مادة «الغاز أويل» بهدف منعها من الخروج التام عن الخدمة، على أن يجري مجلس إدارة المؤسسة التسوية المالية بعد عودة رئيس المجلس من إجازته صباح الإثنين. لذا، قام وزير الطاقة والمياه وليد فياض بمراسلة منشآت النفط، وطلب منها «تسليم مؤسسة كهرباء لبنان 5 آلاف كيلوليتر من مادة الديزل أويل، حوالي 4 آلاف طن»، مصدرها «الخزين الاستراتيجي للجيش، وتقوم منشآت النفط في الزهراني بإصدار فواتير بالكمية المسلّمة وكلفتها، على أن تبادر مؤسسة الكهرباء إلى دفع كل المستحقات بالسرعة القصوى». المشكلة أن هناك مخاوف من أيّ اعتراض من أعضاء المجلس بسبب خلفيات سياسية.هذا على مستوى الحل الأوّلي لمنع العتمة الشاملة. وفي حال بروز هذه الاعتراضات قبل عودة كمال حايك من الإجازة، فإن مسؤولية العتمة ستقع عليهم وستتوقف التغذية بالتيار عن كل المنشآت الحيوية التي تتغذى من «خطوط الخدمات العامة»، مثل المطار والمرفأ ومضخات المياه الرئيسية في البلاد.
كذلك تعمل الوزارة على حلحلة عقدة ثانية تتمثل في تأمين الفيول لإعادة تشغيل مجموعات التوليد الأربع في معملَي دير عمار والزهراني، عبر سلفة الخزينة التي وافق عليها مجلس الوزراء للإدارات والمؤسسات العامة لشراء «الغاز أويل». وتبلغ قيمة هذه السلفة 6850 مليار ليرة عن الفترة الممتدة من شهر تشرين الثاني عام 2022 حتى نهاية حزيران من عام 2023، أي 76 مليوناً و500 ألف دولار بحسب سعر صرف السوق. وتخطط وزارة الطاقة لاستخدامها في شراء 30 ألف طن من مادة «الغاز أويل» عبر مناقصة «spot cargo»، وهي بالفعل قامت بإجراء التلزيم المؤقت في شهر تموز الماضي، وأجّلت التلزيم النهائي، أي التحميل والتفريغ.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رقص بطريقة غريبة... ناصيف زيتون يُثير الجدل: "شو صاير فيه بعد الزواج"؟
Lebanon 24
رقص بطريقة غريبة... ناصيف زيتون يُثير الجدل: "شو صاير فيه بعد الزواج"؟
07:27 | 2024-08-16
16/08/2024 07:27:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق به أهله بعد 14 عاماً... شربل حبشي ابن الـ17 عاماً يفارق الحياة
Lebanon 24
رزق به أهله بعد 14 عاماً... شربل حبشي ابن الـ17 عاماً يفارق الحياة
06:39 | 2024-08-16
16/08/2024 06:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي!
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي!
15:03 | 2024-08-16
16/08/2024 03:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"انت كبرتيها... عمرا 13 سنة": سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات بسبب ابنتها "تاليا" شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
"انت كبرتيها... عمرا 13 سنة": سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات بسبب ابنتها "تاليا" شاهدوا الفيديو
01:48 | 2024-08-16
16/08/2024 01:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
معلومات عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
06:36 | 2024-08-16
16/08/2024 06:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:11 | 2024-08-16
مجزرة إسرائيلية جديدة.. عدد من الشهداء في غارة ليلا على مبنى سكني في النبطية
22:51 | 2024-08-16
القرار 1701 حضر في جولات الموفدين الدوليين تمهيداً لاتفاق حدودي جديد
22:41 | 2024-08-16
رفع الدعم عن الخبز اعتباراً من الاسبوع المقبل.. قرض البنك الدولي انتهى
22:33 | 2024-08-16
هذا ما قاله بري عن عودة هوكشتاين
22:25 | 2024-08-16
المستشفيات تتحضر لـ"السيناريو الاسوأ".. حرب تموز مثال
22:25 | 2024-08-16
عبدالله: إستهداف الحكومة ورئيسها غير مقبول
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
17/08/2024 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
17/08/2024 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
17/08/2024 08:01:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24