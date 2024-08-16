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لبنان
هذا ما قاله بري عن عودة هوكشتاين
Lebanon 24
16-08-2024
|
22:33
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كتبت دوللي بشعلاني في"الديار": مصادر سياسية مطّلعة تحدّثت أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي بعد لقائه هوكشتاين قال إنّه كان على هذا الأخير تأجيل زيارته الى لبنان الى ما بعد "مفاوضات الدوحة". وهذا يعني أنّه إذا ما كان يأمل منها أن تؤدّي فعلاً الى وقف إطلاق النار في غزّة، أن ينتظر تنفيذ هذا الأمر، ومن ثمّ العودة الى لبنان لبحث الاتفاق الإطاري المطروح على الطاولة للحلّ الديبلوماسي الذي من شأنه إعادة الهدوء والاستقرار الى الحدود الجنوبية، وتأمين عودة الأهالي الى القرى الجنوبية، والمستوطنين الى المستوطنات الشمالية. وعلى ما يبدو، فإنّ بايدن يستعجل الحلّ في المنطقة وعدم توسّع الحرب الشاملة إذ من شأنها، في حال وقعت، تسهيل وصول دونالد ترامب مجدّداً الى البيت الأبيض، وليس نائبته المرشّحة بدلاً عنه للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس. ولكن من دون أن يتمكّن من فرض حلّ لوقف النار في غزّة يرضي جميع الأطراف.
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شفالصفقة في غزّة، على ما أشارت المصادر، يمكن أن تساعد على الوصول الى حلّ ديبلوماسي في لبنان، وأن تمنع مواصلة التصعيد جنوباً. ولكن لا بدّ أولاً من إبرامها بين حماس و "إسرائيل"، من خلال منع "الإسرائيلي" من وضع الشروط التعجيزية بهدف نسفها، على غرار ما حصل في المفاوضات السابقة. وعلى ما يبدو فإنّ المفاوضات الحالية لن تؤدّي الى الاتفاق الموعود بسبب التعنّت "الإسرائيلي"... فإذا كان حان الوقت لإنهاء الصراع الآن، وإذا كانت الولايات المتحدة فعلاً لا تريد حرباً شاملة في لبنان والمنطقة، فعليها والدول المعنية، الضغط على جميع الأطراف لا سيما على "إسرائيل" لوقف إطلاق النار فوراً، وليس التفاوض بالعودة الى نقطة الصفر، بعد أن جرى التوافق على الورقة الفلسطينية المقدّمة في 2 تمّوز الفائت من قبل الطرفين.
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