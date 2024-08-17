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لبنان

مستوطنة إسرائيليّة يقصفها "حزب الله" لأول مرّة.. ماذا نعرف عنها؟

Lebanon 24
17-08-2024 | 06:06
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أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، تنفيذ عملية جديدة ضدّ إسرائيل، وذلك رداً على المجزرة التي ارتكبها جيش العدو، فجر اليوم في منطقة وادي الكفور - النبطية، وأسفرت عن استشهاد 10 أشخاص من التابعية السورية.
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وذكر الحزب أن العملية التي نفذها استهدفت مستعمرة إييليت هشاحر، مشيراً إلى أنه "قصفها بصليات من صواريخ الكاتيوشا". 
 
وأوضح "حزب الله" في بيان له أنَّ هذه المستعمرة دخلت إلى جدول نيرانه، اليوم السبت، معلناً أن الاستهداف الذي طال هذه المنطقة، هو الأول منذ بدء توتر جبهة جنوب لبنان وإسرائيل يوم 8 تشرين الأول الماضي. 
 
إلى ذلك، نشر الحزب تفاصيل عديدة عن المستعمرة المذكورة، فأشار إلى أنها تقع شمال شرق مدينة صفد المحتلة في الجليل الأعلى، كما أنه تبعدُ عن الحدود اللبنانية - الفلسطينية حوالى 10 كلم.
 
وفي عملية أخرى، ذكر الحزب أنه استهدف تموضعاً لجنود العدو في موقع المرج الإسرائيلي، وذلك بواسطة طائرتين إنقضاضيتين. 
 
 
 
 
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