تقي الدين: استهداف مقام رئاسة الحكومة ورئيسها يزيد حدة الانقسامات الداخلية

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اتصل رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، معرباً عن رفضه لكل ما صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.وفي هذا الاطار، أصدر تقي الدين بيانا، استنكر فيه " الهجوم على ميقاتي وعلى موقع رئاسة الحكومة بهذا الشكل من الاستهداف والافتراء وصولا ً إلى الخروج عن المألوف، وهو أمر مرفوض ونرفضه وبالتحديد على مستوى الطائفة السنية ، ونحذر من إستمراره في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".وختم: "استهداف مقام رئاسة الحكومة ورئيس الحكومة يأتي في سياق زيادة حدة الانقسامات الداخلية التي لا تفيد في هذه المرحلة الدقيقة وتضع مطلقيه في موقع المساءلة والاتهام والشبهات".