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لبنان

هذا ما تشهده طرابلس منذ صباح اليوم

Lebanon 24
17-08-2024 | 06:35
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تشهد مدينة طرابلس حواجز امنية لقوى الامن الداخلي في مختلف الشوارع الرئيسية منذ صباح اليوم السبت، يجري خلالها حجز الدراجات النارية غير القانونية بالاضافة الى "التوك توك"، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".

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وتأتي هذه الحملة للحد من السرقات والشكاوى التي تتلقاها القوى الامنية من قبل المواطنين.
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