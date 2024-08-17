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لبنان

في صيدا.. مصادرة دراجات وإزالة مخالفات وصيانة ريغارات

Lebanon 24
17-08-2024 | 06:49
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أعلنت بلدية صيدا في بيان، حصيلة مهام الشرطة البلدية وأعمال فرق الطوارىء وورش البلدية، بدعم من صندوق التكافل عن الفترة الممتدة بين 10و 17 الحالي كالتالي :

ـ قامت فرق طوارىء البلدية صباح اليوم  بحملة نظافة لحديقة الزويتيني في صيدا القديمة، شملت تشحيل أشجار ومزروعات وكنس في الحديقة، ورفع بقايا نفايات ومعالجة تسرب في أقنية تصريف مياه الشتاء في ممشى الحديقة .
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ـ واصلت شرطة البلدية ، تعاونها مع فرق الطوارىء والورش،  بإزالة مخالفات في عدة شوارع وأحياء في المدينة ، شملت لوحات إعلانية، وعوارض حديدية وإسمنتية وأكشاك وخيم موضوعة في الشوارع والأرصفة وأمام عدد من المحال والأبنية والمرافق. وأيضا إزالة تمديدات كهربائية موصولة على أعمدة  الإنارة بالطاقة الشمسية على رصيف الكورنيش البحري .

ـ واصلت تسيير دوريات لها صباحا ومساء، على طول الكورنيش البحري ومحيط وحرم مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضية، حيث تم حجز دراجات كهربائية مخالفة يقوم أصحابها بحركات بهلوانية خطرة في وسط الشارع،  وأيضا لمخالفة قرار البلدية القاضي بمنع سير الدراجات على رصيف الكورنيش البحري . وتم إجراء المقتضى بحق المخالفين .

- تابعت فرق الطوراىء وورش البلدية أعمال صيانة مصافي مياه الشتاء في الشوارع وإعادة وضع أغطية معدنية لريغارات متعددة بعد نزعها وسرقتها  من قبل اللصوص،  تاركين الريغارات بدون أغطية ما يعرض المواطنين لخطر السقوط فيها .

- نفذت الفرق أعمال صيانة وتنظيف وتعزيل ريغارات بعد إنسدادها ، ومنها ريغارات في محيط المدينة القديمة لمنازل وأحياء سكنية، بعد تلقي طلبات من قبل المواطنين .

 
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