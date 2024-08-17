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لبنان

البزري إلتقى وفداً من معقبي النافعة في صيدا

Lebanon 24
17-08-2024 | 10:53
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إلتقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، وفداّ من معقبي النافعة في صيدا أطلعه على أجواء تداعيات قرار وزير الداخلية بمنع دخول معقبي المعاملات حتى المرخص لهم إلى مصلحة تسجيل السيارات النافعة، وما ينتج عنه من تأثير على المواطنين في إنجاز معاملاتهم. 
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 ووعد البزري بمتابعة هذا الملف من أجل تسهيل حسن سير الأعمال في هذا المرفق الحيوي. 
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