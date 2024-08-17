Advertisement

لبنان

آلاف الإسرائيليين يدخلون الملاجئ.. ماذا فعلت "صواريخ حزب الله"؟

Lebanon 24
17-08-2024 | 11:48
A-
A+
Doc-P-1235522-638595175920296139.jpeg
Doc-P-1235522-638595175920296139.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اندلاع حرائق واسعة في الشمال من جراء صلية الصواريخ الثقيلة التي أطلقها حزب الله نحو منطقة صفد و"مشمر هيردن" و"إييليت هشاحر"، موضحةً أنّ هذه المناطق لم يتم إخلاؤها سابقاً من المستوطنين.
Advertisement

وبينما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن دخول عشرات الآلاف إلى الملاجئ بفعل صواريخ حزب الله، فقد أشار أيضاً إلى أنّ "المجلس الإقليمي للجليل الأعلى" طلب من الإسرائيليين، في المستوطنات غير المُخلاة، وأولئك الذين بقوا في تلك التي تم إخلاؤها، تقليص الحركة والبقاء قرب الأماكن المحصّنة والامتناع عن إقامة التجمعات، وذلك بناءً على تقدير وضع أصدره الجيش الإسرائيلي.

في غضون ذلك، دوّت صفارات الإنذار في برعام، في الجليل الغربي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

كذلك، تحدثت التقارير الإسرائيلي عن أنّ المستوطنين في الشمال "يتساءلون عن إلى متى ستستمر الحال على هذا النحو، إذ إنّ الحياة الطبيعية مشلولة في الوقت الحالي".

يُذكر أنّ "حزب الله" استهدف، السبت، مستوطنة "إييليت هشاحر" للمرة الأولى بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال القرى الجنوبية اللبنانية وآخرها المجزرة التي ارتكبها جيش العدو في بلدة وادي الكفور - النبطية.
واستهدف "حزب الله" أيضاً تموضعاً لجنود العدو في موقع المرج، بمحلقتين انقضاضيتين، محققاً إصابةً مباشرة.
كذلك، استهدف الحزب موقع رويسات العلم، في تلال كفرشوبا المحتلة، وموقع حدب يارون، بقذائف ‏المدفعية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2024-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:41 | 2024-08-17
13:19 | 2024-08-17
12:54 | 2024-08-17
12:40 | 2024-08-17
12:25 | 2024-08-17
11:40 | 2024-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24