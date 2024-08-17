آلاف الإسرائيليين يدخلون الملاجئ.. ماذا فعلت "صواريخ حزب الله"؟

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وبينما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن دخول عشرات الآلاف إلى الملاجئ بفعل صواريخ حزب الله، فقد أشار أيضاً إلى أنّ "المجلس الإقليمي للجليل الأعلى" طلب من الإسرائيليين، في المستوطنات غير المُخلاة، وأولئك الذين بقوا في تلك التي تم إخلاؤها، تقليص الحركة والبقاء قرب الأماكن المحصّنة والامتناع عن إقامة التجمعات، وذلك بناءً على تقدير وضع أصدره الجيش الإسرائيلي.في غضون ذلك، دوّت صفارات الإنذار في برعام، في الجليل الغربي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.كذلك، تحدثت التقارير الإسرائيلي عن أنّ المستوطنين في الشمال "يتساءلون عن إلى متى ستستمر الحال على هذا النحو، إذ إنّ الحياة الطبيعية مشلولة في الوقت الحالي".يُذكر أنّ "حزب الله" استهدف، السبت، مستوطنة "إييليت هشاحر" للمرة الأولى بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال القرى الجنوبية اللبنانية وآخرها المجزرة التي ارتكبها جيش العدو في بلدة وادي الكفور - النبطية.