28
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تفاصيل مجزرة النبطية.. إسرائيل تنتقم من أطفالٍ بـ"ذريعة الصواريخ"!
Lebanon 24
17-08-2024
|
12:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء اليوم السبت، تقريراً جديداً سردت فيه تفاصيل المجزرة التي طالت منطقة تول - الكفور في النبطية وأودت بحياة 10 أشخاص جميعهم من السوريين.
Advertisement
وذكر التقرير أنّ القصف استهدف منشأة صناعية ومعملاً للأحجار الاسمنتية في منطقة تول - الكفور النبطية يملكهما المواطن حسين طهماز، وأضاف: "
على الفور هرعت الى المكان فرق من الدفاع المدني وعناصر من الهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب الاحمر اللبناني واسعاف النبطية، وحشد من الاهالي، وعملوا على رفع الانقاض وسحب الجثامين التي دفعت قوة الغارة بعدد منها الى مسافات بعيدة عن المنشأة المستهدفة".
وسرد التقرير أسماء الأشخاص الذين قضوا جراء الغارة وهم:
محمد ابراهيم عبد الدائم (35 عاما)، زوجته مروى عبد الجواد عبد الدائم ( 30 عاما)، طفلاهما احمد (5 سنوات) وبدر (سنة ونصف السنة)، محمد موسى الحميدي، حسن الحسين الموسى، جهاد موسى الحسن، مهند علي الحجي ، نزيه جهاد الرفاعي ومحمد فوزي عبد الحسيب العدل.
كذلك، أصيب 4 آخرون بجروح عُرف منهم حسين محمود الحسين وعبدالله حسين موسى، وتم نقلهم الى مستشفى الشيخ راغب حرب في تول.
وشهدت المنطقة المستهدفة طوال النهار توافداً كبيراً لمراسلي الاعلام المحلي والدولي، فضلا عن وفود اقتصادية واجتماعية وبلدية، وفق ما ذكرت "الوطنية للإعلام".
وتحدث صاحب المنشأة والمعمل المدمرين حسين طهماز امام الاعلاميين فقال: "لقد استهدف العدو الاسرائيلي منشأة صناعية، يملكها آل طهماز، وهي شركة معروفة عالميا، ومعروفة على مستوى لبنان كله، نحن شركة تجارية بحتة، نختص بالحديد وكل ما يتعلق بالحديد الصناعي، نعمل ونتاجر به ونصنعه، والمبنى الذي دمره طيران العدو هو مكان لتخزين الحديد، والى جانبه مبنى من طابقين احدهما لتخزين المواد البلاستيكية. وهذه المنشأة هي منشأة مدنية لاعلاقة لها لا بالارهاب ولا بالحرب ولا بالصناعات العسكرية، ولا مستودعات اسلحة فيها كما يدعي ويزعم العدو الاسرائيلي، وهنا مكان اقامة العمال الذين يعملون في الشركة والذين ارتقوا جميعهم شهداء مع الناطور وزوجته وولديهما وجميع الشهداء من الاخوة السوريين الذين أتوا الى هنا ليسترزقوا ويؤمنوا معيشتهم ومستقبلهم، لقد قتل العدو الاسرائيلي ابرياء ودمر مؤسسات مدينة لا علاقة لها بالوضع الحاصل بالمنطقة.
أضاف: "يوم الحساب آت، ولا يوجد ظالم يدوم بظلمه في هذه الدنيا، وهذا ما يجب ان يعرفه العدو الاسرائيلي، وكل ظلم له نهاية، وكل احتلال له نهاية".
وجدد طهماز التأكيد ان "المنشأة هي مكان صناعي ومدني واكبر دليل عدسات المراسلين الصجافيين الذين تواجدوا هنا منذ الصباح بالعشرات، عدساتهم تكشف الحقيقة، فلو كان هنا أي مخزن اسلحة او رصاصة واحدة لكانوا اكتشفوا سريعا، ولكان الدمار اكبر بكثير بسبب المتفجرات المفترضة التي يزعم العدو وجودها، هذه كلها أكاذيب، وتضليل من العدو المجرم ، هذا العدو الذي يملك تاريخا من العام 1948 حافلا بالارهاب والمجازر والقتل والتدمير والجرائم".
وجرت بعد ظهر اليوم في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول مراسم تكريم وتشييع خاصة لعائلة عبد الجواد التي قضت في العدوان، وهم: الوالد محمد ابراهيم عبد الدائم (35 عاما)، وزوجته مروى عبد الجواد عبد الدائم (30 عاما)، الطفل احمد ( 5 سنوات) والرضيع بدر (سنة ونصف السنة)، حيث سجيت جثامنيهم ليتسنى لاقاربهم القاء النظرة الاخيرة عليهم، ثم نقلتهم سيارة اسعاف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية الى بلدة بلاط قرب مرجعيون ليواروا في الثرى بجبانتها، حيث يقيم اقارب لهم في البلدة منذ سنوات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي!
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي!
15:03 | 2024-08-16
16/08/2024 03:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تستعرض هدايا فاخرة بمناسبة عيد ميلادها.. هل تزوجت للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تستعرض هدايا فاخرة بمناسبة عيد ميلادها.. هل تزوجت للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:34 | 2024-08-17
17/08/2024 02:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بحركة بذيئة.. نادين الراسي تستمتع بوقتها في فاريا وتُثير الجدل برفقة هذا الشاب (صور)
Lebanon 24
قامت بحركة بذيئة.. نادين الراسي تستمتع بوقتها في فاريا وتُثير الجدل برفقة هذا الشاب (صور)
02:13 | 2024-08-17
17/08/2024 02:13:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شهرين من زواجها.. ممثلة لبنانية شهيرة تُقلق الجمهور بسبب نحافتها الزائدة (صورة)
Lebanon 24
بعد شهرين من زواجها.. ممثلة لبنانية شهيرة تُقلق الجمهور بسبب نحافتها الزائدة (صورة)
03:34 | 2024-08-17
17/08/2024 03:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي تظهر بالمايوه على البحر وتثير الجدل (صورة)
Lebanon 24
روبي تظهر بالمايوه على البحر وتثير الجدل (صورة)
15:12 | 2024-08-16
16/08/2024 03:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:41 | 2024-08-17
قصفٌ إسرائيلي وسقوط جرحى.. هذه آخر مستجدات وضع الجنوب
13:19 | 2024-08-17
بعد انقطاع الكهرباء.. هذا ما تقرّر بشأن مضخات المياه في بيروت وجبل لبنان
12:54 | 2024-08-17
عن "المطار".. إقرأوا هذا الخبر
12:40 | 2024-08-17
سوريا: نؤكد تضامننا الثابت مع لبنان في وجه ما يتعرّض له من عدوان مُستمر
11:48 | 2024-08-17
آلاف الإسرائيليين يدخلون الملاجئ.. ماذا فعلت "صواريخ حزب الله"؟
11:40 | 2024-08-17
وزيرا الصناعة والزراعة جالا على المرجعيات الروحية في زحلة للتهنئة بـ"عيد السيدة"
فيديو
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
Lebanon 24
قريبا.. ستشحنون هاتفكم في أقل من 5 دقائق! (فيديو)
03:00 | 2024-08-17
17/08/2024 20:59:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
17/08/2024 20:59:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
17/08/2024 20:59:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24