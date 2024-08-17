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لبنان
وزير الزراعة: باقون في أرضنا ونحن قادرون على النصر
Lebanon 24
17-08-2024
|
14:49
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نظم قسم العلاج الفيزيائي في حركة "امل" في البقاع مؤتمراً علمياً في مستشفى رياق العام حضره وزير الزراعة عباس الحاج حسن، مدير مستشفى رياق الجامعي الدكتور محمد عبدالله، رئيس قسم العلاج الفيزيائي المركزي الدكتور حسن قانصوه ، ممثلة الجامعة الاسلامية ونقابة المعالجين الفيزيائيين الدكتورة زهره صادق، مسؤول مكتب النقابات والمهن الحرة في إقليم البقاع المهندس بسام حرب، قائد الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية في البقاع وائل الرمح وفاعليات اجتماعية وطبية.
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وفي كلمة له، قال الحاج حسن: "لقاؤنا اليوم يتزامن مع استمرار العدوان الاسرائيلي على بلدنا وكرامتنا وعلى ارضنا وسمائنا وبحرنا على كل لبنان، ليس فقط على الجنوب او البقاع الاوسط او الغربي او الشمالي في همجية وعدوانية مطلقة خبرناها وتمرسنا على الانتصار عليها، أليست اسرائيل هي هي التي اجتاحت أرضنا وكسرنا قرنها في العام 82، اليست اسرائيل وداعمها هي طبعا، اليست هي هي التي في العام 2006 مرغنا رأسها في التراب واليوم أيضا في الجنوب اللبناني".
وأضاف: "إننا باقون في أرضنا نقدم الشهداء، ونحن قادرون على النصر وسننتصر. في المقابل، نحن متشبثون بالقانون الدولي الذي يرعى حقوق البشر وحقوق المجتمعات، ولكن منذ 8 أشهر أو 9 أشهر حتى اليوم، هل من مجيب، هل العدو الاسرائيلي سمع للقانون الدولي والهيئات الانسانية، ابدا لا انهم شعب لا يفهم الا بالقوة".
وأكمل: "في زمن الشهادة وفي زمن الانتصار، يجب أن نكون متضامنين يدا واحدة في سبيل رفعة هذا الانسان وهذا الوطن وفي زمن الحرب البعض يقول ما الجدوى من ان نتعلم؟ نحن نتعلم ليوم الغد وإن سقط منا شهداء، وهذا طبيعي جدا، فالعلم واجب وطني وانساني بامتياز".
وأكد أنه "أمام هذه المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في فلسطين وجنوب لبنان، يجب أن يكون هناك صحوة دولية وضمير عالمي لمرة واحدة، كما يجب وقف حمام الدم في قطاع غزة الذي أدى إلى قتل ما يقارب 60 ألف طفل ومسن".
وختم الحاج حسن:" هكذا تبنى الاوطان بالشراكة والمواطنة الحقة، بعيداً عن رفع السقوف والهوبرات الإعلامية غير المجدية. هذا الوطن ضارب في عمق التاريخ، لن يكون بمقدور أحد أن يهزمه أو أن ينتصر عليه طالما بقينا موحدين، تحت راية الحفاظ عليه بالثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة".
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