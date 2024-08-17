عاجل بشأن الكهرباء.. تصريحٌ لوزير الطاقة

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كشفَ وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض أن "مولدات الكهرباء الموجودة في مطار رفيق الحريري الدولي، توفر الطاقة مؤقتاً لمدة يومين".وفي حديث عبر قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، قال فياض: "اتخذنا إجراءات استباقية تحسباً لنفاد الوقود، وننتظر شحنات الغاز من الخارج لدعم محطات الطاقة".وأكمل: "كذلك، ننتظر وصول شحنات الغاز من مصر بحلول 23 آب الجاري".