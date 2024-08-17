"قوى الأمن" تكشف ملابسات قضية جثث كفرشيما.. تفاصيل كاملة!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بياناً سردت فيه تفاصيل جديدة عن الواقعة المرتبطة بوجود جثث داخل منزل في بلدة كفرشيما.

وقال البيان إنه "بتاريخ 12/08/2024، وبناء لشكوى من مواطنين، دهمت دورية من مخابرات الجيش منزلًا في بلدة كفرشيما- حارة الدير لتوقيف المدعوين (خ. ف.)، و(ال. ف.)، فلم يعثر عليهما، وتم ضبط /6/ بنادق صيد، وصندوق من الخرطوش. وأثناء محاولة البحث عنهم، تم العثور على /5/ جثث متحلّلة داخل غرفة خلف المنزل في الحديقة".

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وأضاف البيان: "في اليوم التالي، أوقفت فصيلة الحدث في وحدة الدرك الإقليمي في المنزل المدعو: خ. ف. (مواليد عام 1972، لبناني)، ثمّ أحيل الملفّ إلى شعبة المعلومات للتوسّع بالتحقيق. وقد اعترف المدعو (خ. ف.) أن الغرفة المذكورة هي مدفن للعائلة، وجميع سكان المحلّة يعلمون بوجودها، وأنه بداخلها يوجد جثة والده (ح. ف.) الذي توفي في العام 2005، بالإضافة إلى أشقائه الأربعة: (ج. ف.) الذي توفي في العام 1986، و(خ. ف.) في العام 2000، و(ب. ف.) في العام 2023، و(ال. ف.) في 27/07/2024".



ووفقاً للبيان، فقد "أكد (خ.ف.) أنه هو من قام بدفن شقيقه (ال) من دون أن يُخبر أي أحد عن الأمر، في حين أنه لم يُحضر رجل دين للصلاة على الشخص الراحل كون هذا الأمر هو وصية من الشخص الأخير"، وأردف: " كذلك، ذكر (خ.ف.) خلال التحقيقات أنه تعهّد أيضًا بأن يقوم بنقل الجثث من داخل الغرفة إلى مدفن مرخّص".

وأشار بيان "قوى الأمن" إلى أنّ "الطبيب الشرعي أفاد في تقريره أنّ (ال) قد توفّي في التاريخ المذكور أعلاه، بطريقة طبيعيّة"، موضحاً أنه "تمّ أخذ عيّنات من المدعو (خ) ووالدته التي لا تزال على قيد الحياة، ومن الجثث التي عُثر عليها للتأكّد من هويّة أصحابها".



وختم: "لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخّي الدقّة، وعدم نشر أية معلومات قبل التأكّد من صحّتها، كما أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المُختصّ ".