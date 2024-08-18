"إنذارات" داخل إسرائيل.. صواريخ لبنانية تضربُ مستوطنة!

أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الأحد، بأنّه تم إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة مرغليوت الإسرائيلية.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوّت في المنطقة المذكورة تحذيراً من الصواريخ.

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إلى ذلك، ك ثف الطيران الاستطلاعي والمسّير التابع للعدو الإسرائيليّ من تحليقه ليل أمس وحتى ساعات الصباح الأولى فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً حتى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري.

وكانت أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية هدفاً لقصفٍ مُعادٍ بعد منتصف الليل الفائت، حيث أطلق العدو القنابل المضيئة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.