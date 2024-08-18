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لبنان

في البقاع.. عملية دهم لـ"المخابرات" وهذا الشخص مطلوب

Lebanon 24
18-08-2024 | 04:53
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دهمت قوّة من مخابرات الجيش منزل المطلوب "ط.ح" في بلدة طاريا - البقاع، إلا أنه لم تعثر عليه.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فإن دورية المخابرات تمكنت من توقيف نجل المطلوب وهو "ع.ط.ح."، كما صادرت سيارة من نوع "تويوتا إف جي".
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مخابرات الجيش

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