آخر خبر عن الكهرباء.. ما أعلنه وزير الطاقة مهمّ

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أكّد وزير الطاقة وليد فياض للـ"أل بي سي" أنّه، قبيل منتصف الليل، سيعاد تشغيل معمل الزهراني، بقدرة متدنية قد تصل إلى 150 ميغاوات وذلك بعد أن تم نزويده بنحو 2000 طن من المازوت من منشآت الزهراني كمرحلة أولى على أن يتم تزويده بـ2000 طن أخرى في الأيام القليلة المقبلة.ولفت فياض إلى أنّ هذا التدبير يسمح بثبات الشبكة وبتزويد مرافق حيوية بالكهرباء وفي مقدمها المطار لمدة أسبوع على أمل أن يتخذ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قرارًا يتعلق بتأمين كميات إضافية من الغاز أويل.