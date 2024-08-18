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لبنان

آخر خبر عن الكهرباء.. ما أعلنه وزير الطاقة مهمّ

Lebanon 24
18-08-2024 | 06:02
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أكّد وزير الطاقة وليد فياض للـ"أل بي سي" أنّه، قبيل منتصف الليل، سيعاد تشغيل معمل الزهراني، بقدرة متدنية قد تصل إلى 150 ميغاوات وذلك بعد أن تم نزويده بنحو 2000 طن من المازوت من منشآت الزهراني كمرحلة أولى على أن يتم تزويده بـ2000 طن أخرى في الأيام القليلة المقبلة.
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ولفت فياض إلى أنّ هذا التدبير يسمح بثبات الشبكة وبتزويد مرافق حيوية بالكهرباء وفي مقدمها المطار لمدة أسبوع على أمل أن يتخذ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قرارًا يتعلق بتأمين كميات إضافية من الغاز أويل.
 
 
كما أشارت الـ"ال بي سي" إلى أنّ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وافق على تزويد معمل الزهراني بـ5 آلاف كيلوليتر من المازوت من منشآت الزهراني وعلى استقدام سفينة محمّلة بـ30 ألف طن من المازوت من خلال مناقصة spot cargo، على أن تتولى مؤسسة كهرباء لبنان تسديد ثمن هذا المازوت من الاموال التي وفرتها من خلال الجباية.
 

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