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لبنان

تطوّر جديد في ملف الكهرباء... هذه آخر المعطيات

Lebanon 24
18-08-2024 | 06:43
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أشارت الـ"ال بي سي" إلى أنّ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وافق على تزويد معمل الزهراني بـ5 آلاف كيلوليتر من المازوت من منشآت الزهراني وعلى استقدام سفينة محمّلة بـ30 ألف طن من المازوت من خلال مناقصة spot cargo، على أن تتولى مؤسسة كهرباء لبنان تسديد ثمن هذا المازوت من الاموال التي وفرتها من خلال الجباية.
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