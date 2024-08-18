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لبنان

نقل جثامين العمال السوريين الذين استشهدوا في الكفور الى سوريا

Lebanon 24
18-08-2024 | 08:05
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان سيارات تابعة للهيئة الصحية الاسلامية  نقلت قبل ظهر اليوم، جثامين العمال السوريين الستة الى سوريا، والذين استشهدوا بالعدوان الاسرائيلي على منطقة تول - الكفور الليلة الماضية. 
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وتم نقل الجثامين من براد مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، بعدما أتمت كافة الاجراءات المتعلقة بالموضوع، وسيتم تسليمهم الى الهلال الاحمر السوري عند معبر المصنع الحدودي، والشهداء هم: مهند علي الحجي، نزيه جهاد عفا الرفاعي،  محمد فوزي عبد الحسيب العدل، جهاد موسى الحسن، محمد حميدي الموسى، عبدالله حسين الموسى، ومعظمهم من محافظة حلب السورية ودمشق.
 
 
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