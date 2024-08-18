Advertisement

لبنان

قوى الأمن أوقفت سوريّاً في البقاع.. ما فعله بكلب لا يخطر على البال إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-08-2024 | 08:35
A-
A+
Doc-P-1235787-638595923092461042.jpg
Doc-P-1235787-638595923092461042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
 
Advertisement
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهِر سيّارة نوع مرسيدس لون أبيض، تسحل كلباً بعد ربطه بحبل، وذلك في بلدة الرّوضة – البقاع.
من خلال الاستقصاءات والتحريّات التي أجرتها مفرزة زحلة القضائيّة، تبيّن أن الفاعل يدعى: - م. ش. خ. (من مواليد عام ١٩٦٩، سوري الجنسية).
تمّ إحضاره إلى مركز المفرزة المذكورة، بناءً على إشارة القضاء المختص.
بالتّحقيق معه، اعترف بإقدامه على ربط الكلب وسحله لمسافة ٥٠٠ متر، عازياً السّبب إلى تهجّمه على أولاده وإخافتهم.
حُجِزَت السّيّارة وأوقف (م. ش. خ.)، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته.
 
May be an image of 1 person and text
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:27 | 2024-08-18
11:54 | 2024-08-18
11:51 | 2024-08-18
11:44 | 2024-08-18
11:16 | 2024-08-18
11:01 | 2024-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24