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لبنان

السرايا اللبنانيّة لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي نعت الشهيد فادي قاسم كنعان

Lebanon 24
18-08-2024 | 10:40
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نعت السرايا اللبنانيّة لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي الشهيد فادي قاسم كنعان من مواليد عام 1985 من بلدة شبعا في جنوب لبنان.
 
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السرايا اللبنانيّة لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي

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