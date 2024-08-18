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لبنان
شخصٌ أُصيب برصاصة في رأسه... إليكم ما جرى في تعمير عين الحلوة
Lebanon 24
18-08-2024
|
10:52
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن وقوع إشكال فرديّ في منطقة تعمير عين الحلوة تطوّر إلى إطلاق نار، ما ادى اصابة احد الاشخاص إصابة خطيرة في رأسه، وتم نقله الى مستشفى الهمشري في صيدا.
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