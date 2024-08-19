Advertisement

لبنان

حزب الله: استهدفنا موقع الراهب بقذائف مدفعية

Lebanon 24
19-08-2024 | 00:07
A-
A+
Doc-P-1235998-638596484927027637.png
Doc-P-1235998-638596484927027637.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 18-8-2024 موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزب الله: استهدفنا ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وحققنا إصابةً مباشرة
lebanon 24
19/08/2024 09:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا موقع الراهب بالقذائف المدفعية وأصبناه إصابة مباشرة
lebanon 24
19/08/2024 09:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا موقع المرج بقذائف المدفعية وأصبناه إصابة مباشرة
lebanon 24
19/08/2024 09:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة بقذائف المدفعية
lebanon 24
19/08/2024 09:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الله:

استهدفنا

الراهب

بقذائف

مدفعية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2024-08-19
01:59 | 2024-08-19
01:55 | 2024-08-19
01:45 | 2024-08-19
01:30 | 2024-08-19
01:18 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24