حزب الله: استهدفنا موقع الراهب بقذائف مدفعية

صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 18-8-2024 موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة".

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