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لبنان

الجيش الاسرائيلي يرفع من حدة هجماته جنوباً.. وشهيدان في حولا

Lebanon 24
19-08-2024 | 03:14
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رفع الجيش الاسرائيلي من حدة هجماته على القرى الجنوبية، حيث أغارت مسيّرة معادية على منطقة عبرا في حولا صباحا، ما أدى الى سقوط شهيدين، وفق ما اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة.
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كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدات الطيري وحانين ورامية وكفرشوبا وعيتا الشعب، التي تعرضت ايضاً لغارات من الطيران الاسرائيلي، بحسب مندوبة "لبنان 24".

وكان الجيش الاسرائيلي قد اطلق فجراً نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الاحراج المتاخمة للخط الأزرق عند أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وجبل العلام، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
وكثف الطيران الاستطلاعي والمسّير من تحليقه طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى نهر الليطاني.

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