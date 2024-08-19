عبدالله: شكرا لدولة المليون شهيد

كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "من جديد تقف الجزائر الشقيقة مع لبنان في محنته، وهي ليست المرة الأولى. شكرا لدولة المليون شهيد، رئيسا وحكومة وشعبا على هذه المبادرة. لقد آن الأوان لإصلاحات جذرية في القطاع، تبدأ بتعيين الهيئة الناظمة، وتنتهي باللامركزية الكهربائية، وقد تقدمنا كلقاء ديمقراطي بالاقتراح المناسب".

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