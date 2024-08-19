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لبنان

عبدالله: شكرا لدولة المليون شهيد

Lebanon 24
19-08-2024 | 01:14
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كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "من جديد تقف الجزائر الشقيقة مع لبنان في محنته، وهي ليست المرة الأولى. شكرا لدولة المليون شهيد، رئيسا وحكومة وشعبا على هذه المبادرة. لقد آن الأوان لإصلاحات جذرية في القطاع، تبدأ بتعيين الهيئة الناظمة، وتنتهي باللامركزية الكهربائية، وقد تقدمنا كلقاء ديمقراطي بالاقتراح المناسب".
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