الحذر مستمر والاستعدادات في أعلى درجاتها

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بالرغم من جو التهدئة الذي عاد ليخيم على الساحة اللبنانية وعلى تحليلات الحرب والتصعيد بعد بدء المفاوضات بين حركة "حماس" واسرائيل في الدوحة والقاهرة، الا ان الواقع الفعلي ليس كذلك.فبحسب مصادر مطلعة، فإن الحذر لا يزال قائما واجراءات حزب الله العسكرية والامنية في أعلى درجاتها منذ اسابيع، ما يوحي بأن امكانية التصعيد هي ذاتها ولم تتراجع، بالرغم من كل المسار السياسي والديبلوماسي.وتشير المصادر "ان "حزب الله" لا يزال على تنسيق يومي مع حلفائه السياسيين من اجل تأمين ما يلزم في حال حصول موجات نزوح من الجنوب ومن الضاحية الجنوبية لبيروت".