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لبنان

قتيل صدما في عدلون

Lebanon 24
19-08-2024 | 01:18
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صدمت سيارة مسرعة ليلا، شابا سوريا قرب مقام النبي ساري في بلدة عدلون، جنوب لبنان.

وقد فر السائق إلى جهة مجهولة، وتم نقل المصاب إلى أحد مستشفيات المنطقة، ولكن ما لبث ان فارق الحياة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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عدلون

قتيل

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