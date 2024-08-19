قتيل صدما في عدلون

صدمت سيارة مسرعة ليلا، شابا سوريا قرب مقام النبي ساري في بلدة عدلون، جنوب لبنان.



وقد فر السائق إلى جهة مجهولة، وتم نقل المصاب إلى أحد مستشفيات المنطقة، ولكن ما لبث ان فارق الحياة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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