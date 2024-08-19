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لبنان

لماذا لم يحصل المطار على "كهرباء المعامل الكهرومائية"؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-08-2024 | 04:02
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مع بروز أزمة الكهرباء خلال اليومين الماضيين وإيجاد حلول مؤقتة عبر منشآت الزهراني التي سلّمت معمل الطاقة هناك كمية من الديزل لتوليد الكهرباء مرحلياً، تركّزت الأنظار على مسألة عدم ربط مطار رفيق الحريري الدولي بشبكة الكهرباء المُنتجة عبر المعامل الكهرومائية. 
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مصدرٌ معني بملف الكهرباء تحدث عبر "لبنان24" معلّلاً الأمر المذكور عبر التالي: 
 
- كانت هناك صعوبة لدى مؤسسة "كهرباء لبنان" في إجراء مناورة تقنية لإعطاء المطار الكهرباء عبر الشبكة التي تتلقى الطاقة المُنتجة من المعامل الكهرومائية.
 
- ما حصل هو أنه لم يجر فصل كل الخطوط المشتركة مع المطار، وكان هناك إمكانية لمنحه الكهرباء عبر محطتي الجمهور والبسطة، لكن هذه العمليات الفنية لم تحصل خشية من حصول عتمة شاملة (بلاك أوت) خصوصاً أن الذبذبة قد تكون عالية.
 
- كانت هناك محاذير لدى الفنيين مما قد يجري، كما كانت هناك مخاوف من أن تكون الكهرباء التي تصل إلى المطار "غير منتجة"، أي أنها قد لا تساعد على تشغيل المكيفات والأجهزة هناك بالشكل المطلوب. 
 
يُشار إلى أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقى اتصالاً، أمس الأحد، من نظيره الجزائري السيد نذيرالعرباوي تم في خلاله بحث العلاقات بين البلدين.
 
وخلال الاتصال، عبّر رئيس وزراء الجزائر عن دعم بلاده للبنان ووقوفها الى جانبه، كما أبلغ الرئيس ميقاتي، أنه، بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تَبُّون، سيتم تزويد لبنان فوراً بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الأزمة الحالية في قطاع الكهرباء.
 
وقد شكر الرئيس ميقاتي الرئيس الجزائري على هذه المبادرة، كما شكر نظيره الجزائري على وقوف الجزائر المستمر الى جانب لبنان في المجالات كافة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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