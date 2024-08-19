ميقاتي التقى بو حبيب وفياض

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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب صباح اليوم في السرايا وعرض معه آخر التطورات والاتصالات الديبلوماسية الجارية.كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض.