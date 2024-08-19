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لبنان

ميقاتي التقى بو حبيب وفياض

Lebanon 24
19-08-2024 | 04:40
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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب صباح اليوم في السرايا وعرض معه آخر التطورات والاتصالات الديبلوماسية الجارية.

كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض.
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ميقاتي

بو حبيب

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