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لبنان

بوشكيان لمصانع الدواء: حرصاء على تأمين حاجاتكم التشغيليّة

Lebanon 24
19-08-2024 | 04:58
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هنّأ وزير الصناعة جورج بوشكيان رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان الدكتورة كارول أبي كرم ومجلس النقابة الجديد بعد الانتخابات التي أجرتها النقابة. وأثنى على قيام مصانع الأدوية اللبنانيّة بدورها في ظلّ الأزمات المتلاحقة.
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وقال أمام أعضاء المجلس الجديد الذين زاروه قبل ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة:" لقد تحمّل القطاع المسؤوليات عن تأمين حاجات المواطنين من الأدوية والأمصال، ومواصلة الانتاج ومضاعفته كمّاً ونوعاً وجودة، بهدف تخفيض نسبة الاعتماد على الدواء المستورد ومتابعة تأمين حاجة السوق كاملة من الأمصال اللبنانية".
 
وشدّد على أن الوزارة "حريصة على دعم القطاع وتأمين المواد التشغيليّة والأساسيّة له كونه قطاعاً استراتيجياً لصحّة المواطن وسلامة المجتمع".


وردّت أبي كرم شاكرة دعم الوزير وتفهّمه لمطالب النقابة، موضحة أنّه" متمسّك بتقوية قطاع الدواء وانتاجيّته وفاعليّته، في السوق المحلي والتصدير الخارجي".


وأضافت: " إنّ الاهتمام بهذا القطاع من الأساسيّات لتأمين استمراريّة هذه الصناعة ومقوّماتها لتكون مصانعنا على جهوزيّة لمواجهة العراقيل وتخطّيها. فالدواء اللبناني والنظام الصحّي متكاملان ويعملان معاً بكلّ تنسيق وتفاعل".

 
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