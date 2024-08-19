في برقايل العكارية... مجهولون رموا قنابل!

رمى مجهولون قنابل يدوية فجراً على مدى يومين متتاليين في بلدة برقايل العكارية، كما رموا قنبلة اليوم بمحيط مخفر البلدة.



وناشد الاهالي القوى الامنية وضع حد للتسيب الامني الحاصل وتوقيف الفاعلين.

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