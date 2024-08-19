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لبنان

في برقايل العكارية... مجهولون رموا قنابل!

Lebanon 24
19-08-2024 | 05:48
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رمى مجهولون قنابل يدوية فجراً على مدى يومين متتاليين  في بلدة برقايل العكارية، كما رموا قنبلة اليوم بمحيط مخفر البلدة.

وناشد الاهالي القوى الامنية وضع حد للتسيب الامني الحاصل وتوقيف الفاعلين.
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