بري عرض مع سفيري النمسا وفرنسا في الاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير النمسا لدى لبنان رينيه آمري في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.



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واستقبل بري سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، وبحث معه في المستجدات السياسية والميدانية وتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة. وكانت مناسبة، تم في خلالها عرض لتطورات للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.واستقبل بري سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو، وبحث معه في المستجدات السياسية والميدانية وتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.