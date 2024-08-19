Advertisement

لبنان

العراق يعلن رسمياً: سنزود لبنان بـ"وقود الكهرباء"

Lebanon 24
19-08-2024 | 07:04
A-
A+
Doc-P-1236206-638596733916872979.png
Doc-P-1236206-638596733916872979.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن شحنة جديدة من الوقود سيتم تصديرها إلى لبنان خلال الأيام القادمة.
 
ونفى العوادي، ما يشاع عن توقف العراق من تزويد لبنان بالوقود، مشيرا إلى أن التأخير حصل لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن.
Advertisement

وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "العراق ملتزم بالاتفاق الذي وقع بين بغداد وبيروت، والاهم والأصدق هو الالتزام الأخوي والقومي والإنساني من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه أشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية".  (سكاي نيوز عربية)

لبنان

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:08 | 2024-08-19
06:00 | 2024-08-19
08:59 | 2024-08-19
08:55 | 2024-08-19
08:49 | 2024-08-19
08:44 | 2024-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24