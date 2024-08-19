أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن شحنة جديدة من الوقود سيتم تصديرها إلى لبنان خلال الأيام القادمة.

Advertisement

ونفى العوادي، ما يشاع عن توقف العراق من تزويد لبنان بالوقود، مشيرا إلى أن التأخير حصل لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن.وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "العراق ملتزم بالاتفاق الذي وقع بين بغداد وبيروت، والاهم والأصدق هو الالتزام الأخوي والقومي والإنساني من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه أشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية". (سكاي نيوز عربية)